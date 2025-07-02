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Fuat Oktay, KKTC Heyeti ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 20:17
Fuat Oktay, KKTC Heyeti ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'dan KKTC'ye Destek

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Meclis'te gerçekleşen bu önemli görüşmede, iki meclis arasındaki diyalog ortamının sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandı.

İki Meclis Arasında Diyalog Önemli

Oktay, karşılıklı ziyaretlerin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini belirterek, “Bu birliktelik, bizleri hem meclis düzeyinde hem de ülkemiz düzeyinde daha aktif hale getirecek,” ifadelerini kullandı.

KKTC'nin Uluslararası Platformlarda Temsili Vurgusu

Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), Parlamentolararası Birlik (PAB) ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gibi önemli uluslararası platformlardaki varlığının kritik olduğunu belirtti. Ayrıca, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) etkinliklerine gözlemci olarak katılımını desteklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin KKTC'ye Desteği Artarak Sürecek

Oktay, “Kıbrıs Türkleri ile dayanışma içerisindeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hiçbir zaman yalnız değildir,” diyerek Türkiye'nin KKTC'nin haklı davasına olan desteğini yineledi. Ortadoğu'daki sıcak gelişmelere de dikkat çeken Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bazı farklı çıkarlar peşinde olduğunu gözlemlediklerini ekledi.

Öztürk: Türkiye'nin Katkıları Değerli

KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ise, Türkiye'nin KKTC'nin tanınma çabalarına sağladığı katkının büyük olduğunu vurguladı. GKRY'nin son dönemdeki tutumunu eleştiren Öztürk, Kıbrıs’ın iki tarafının barış içinde bir arada yaşayabilmesi için Türkiye'nin desteğinin her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti.

Öztürk, “Türkiye'siz bir Kıbrıs, Kıbrıs'sız bir Türkiye olmaz,” diyerek her zaman Türkiye’nin desteğini hissettiklerini belirtti. Bu görüşmeler, iki ülkenin ilişkilerinin sağlam temellere oturmasına yardımcı olacağı kesin gibi görünüyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sol 3), KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sol 3), KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk (sağ 3) ve beraberindeki heyetle görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sol 3), KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sol 3), KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk (sağ 3) ve beraberindeki heyetle görüştü.

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