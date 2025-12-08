Future Scope Kısa Film Festivali İstanbul'da: 27 Ülkeden Genç Yönetmenler

Uluslararası Future Scope Kısa Film Festivali, 5-6 Aralık tarihlerinde İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. 27’den fazla ülkeden genç sanatçı ve yönetmeni bir araya getiren festival, sürdürülebilirlik teması etrafında film gösterimleri, söyleşiler ve atölyelerle iki gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Açılış ve Rektörün Mesajı

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, sürdürülebilirlik ile sanatın güçlü ilişkisine vurgu yaptı ve gençlere şu mesajları iletti:

"Bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyorum. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak bugün artık yalnızca geleneksel bir vizyonu değil, ufkun ötesini görebilen, geleceği okuyabilen ve dönüştürebilen gençler yetiştirme anlayışını benimsiyoruz. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz dünya, birçok açıdan sürdürülebilirliğini kaybetmiş bir yapı sergiliyor. Bu nedenle sürdürülebilirliği yalnızca bir söylem olmaktan çıkarıp, yaşamın tüm alanlarında somut eylemlere dönüştürmemiz gerekiyor. Asıl sürdürülebilirlik, zihinsel bir dönüşümle mümkündür; çünkü sürdürülebilir geleceğin temeli insanlığın sürdürülebilirliğidir. Bugün dünyada savaşlar sürmekte, insanlar kendi geleceklerini kendi elleriyle tahrip etmektedir. Hepimizin gözleri önünde Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Böyle bir dünyada gençlere tavsiyem şudur: Zalimlerin değil, mazlumların yanında durun. Dik durun, sorgulayın; ancak o zaman gerçek sürdürülebilirliği sağlayabiliriz. Bu noktada sinema, toplumsal gerçekliği görünür kılan en güçlü iletişim araçlarından biridir. Bu konuların sinemada sık sık işlenmesi, kolektif bilincin güçlenmesi açısından büyük önem taşır. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak biz sanatsal, sosyal ve teknik inovasyonu bir araya getiren bütüncül bir yaklaşımı benimsiyoruz. TEKMER ve SATMER merkezlerimizin yanı sıra, sosyal inovasyon alanında SOSYOMER kurulum çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Medeniyeti şekillendiren üç sacayağı da zaten bu inovasyon türleridir; biri olmadan diğeri eksik kalır."

Emek Ödülleri ve Ödül Töreni

Festivalin ilk gününde, Türk sinemasına katkı sunan isimlere Festival Komitesi Emek Ödülleri verildi. İlk Emek Ödülü yönetmen Ezel Akay'a takdim edildi; Akay törene katılamadığı için özel bir video mesaj gönderdi. Ödül, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Ilıcak Aydınalp tarafından Ezel Akay adına Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal Çipe'ye verildi.

İkinci Emek Ödülü ise usta tiyatro ve sinema oyuncusu Erhan Yazıcıoğlu'na sunuldu. Sanatçının festival ekibi tarafından hazırlanan özel VTR’sinin ardından ödül, Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin tarafından kendisine takdim edildi.

Gençlik, Atölyeler ve Jüri

Festivalde film gösterimleri, söyleşiler ve atölye çalışmaları iki gün boyunca yoğun tempoyla sürdü. Jüri tarafından değerlendirilen kısa filmler etkinliğin ikinci gününde yapılan törende ödüllendirildi. Festivale, rehber öğretmenler, jüri üyeleri ve sektör temsilcileri de katıldı.

Festivalde Genç Sesler ve Lise Katılımı

Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı öğretim görevlisi Ahmet Bikiç etkinlikle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu sene festivale, 27 ülkeden toplam 426 film gönderildi. Bu yılki en büyük farkımız, lise öğrencilerinin de sürece dahil olmasıydı. Lise öğrencilerimizle iki gün süren \"Sürdürülebilirlik Çalıştayı\" gerçekleştirdik. Bu iki gün boyunca öğrenciler, kendi komitelerinde Birleşmiş Milletler’in 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini tartıştılar ve bugün kendi kararlarını açıklayacaklar. Bu kararlar \"gençlerin sürdürülebilirlik mesajı\" olarak yayımlanacak. Asıl amacımız, gençlerin sürdürülebilirlik ve çevre konularını tartışabilecekleri bir platform oluşturmak, onları bu konuda bilinçlendirmek ve fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan sunmaktı. Böylece hem üniversite çatısı altında seslerini duyurdular hem de çok değerli bir deneyim kazandılar. Öte yandan festivalimiz bu yıl yalnızca sürdürülebilirlik teması çerçevesinde film kabul etti. Gelen tüm filmler, Birleşmiş Milletler’in 17 sürdürülebilir kalkınma başlığına dokunan, bir soruna dikkat çeken ve topluma fayda sağlayan içeriklerdi. Bu festivali iki yıldır tamamen üniversitemizin kendi imkânları ve özgün kaynaklarıyla düzenliyoruz. Bu noktada özellikle rektörlüğümüze, daire başkanımıza ve jüri heyetimize çok teşekkür etmek istiyorum. Finalist filmlere ödüllerini vereceğiz. Toplam altı kategoride ödülümüz var. Bunun yanı sıra lise kategorisinde de üç filme (birinci, ikinci ve üçüncü) ödül vereceğiz; burada derece farkı olmaksızın üç filme de ödül takdim edilecek."

Lise Öğrencilerinden İzlenimler

Çalıştaya katılan lise öğrencisi Anastasia Myalik duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı:

"Bu iki gün boyunca İstanbul Gelişim Üniversitesinin ev sahipliğinde çok güzel bir programa katıldık. Etkinlik kapsamında kendi sürdürülebilirlik çalıştayımızı gerçekleştirdik. Üniversite bize harika bir ortam sağladı; tüm gün boyunca çalıştayımızda verimli tartışmalar yaptık. Ardından kısa film gösterimlerini izledik, oyuncular ve yönetmenlerle çok keyifli söyleşilere katıldık. Gerçekten çok eğlenceli ve dolu dolu bir etkinlik oldu. Bu güzel organizasyon için İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne ve tüm ekibe çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Jüri değerlendirmeleri ve ödül töreniyle festival, genç sinemacıların sürdürülebilirlik odaklı üretimlerini görünür kılarak sona erdi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNE VERİLDİ