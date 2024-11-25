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G7, UCM'nin Netanyahu İle İlgili Kararına Ortak Yanıt Hazırlıyor

G7 ülkeleri, UCM'nin Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama kararına ortak bir tutum belirlemek için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 23:04
G7, UCM'nin Netanyahu İle İlgili Kararına Ortak Yanıt Hazırlıyor

G7, UCM'nin Netanyahu Tutuklama Kararına Ortak Yanıt Geliştiriyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7 ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasım'da alınan tutuklama kararı ile ilgili ortak bir tutum benimsemek üzere çalıştıklarını duyurdu.

G7 Ülkelerinin Toplantısı Roma'da Gerçekleşti

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'nın Anagni ve Fiuggi kasabalarında ilk gün oturumlarını tamamladı. Bakanlar, oturumda ağırlıklı olarak Orta Doğu ile ilgili meseleleri ele aldı.

Ortak Tutum İçin Çalışmalar Sürüyor

Tajani, basına yaptığı açıklamada, "UCM’nin Netanyahu’ya ilişkin kararı konusunda ortak bir tutum benimsememiz gerektiğini belirttim. Bu konuyu görüştük ve bildirimizin bir kısmını bu konuya ayırıp ayıramayacağımızı göreceğiz. Bir anlaşmaya varmak için çalışıyoruz. Siyasi direktörler, ortak bir tutumu sağlayacak bir metin üzerinde çalışıyorlar." dedi.

İtalya'nın Tutumu Net

Tajani, İtalya'nın pozisyonunun açık olduğunu söyleyerek, "Diğer G7 ülkeleriyle bir anlaşmaya varmak ve ortak tek bir tutum sergilemek istiyoruz. Bu sorun sadece adaletle ilgili değil, aynı zamanda siyasi bir sorun." ifadelerini kullandı.

Ateşkes Umutları ve Ukrayna Savaşı

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili gündeme gelen ateşkes tartışmalarına değinen Bakan Tajani, "Lübnan'da ateşkese belki çok yakınız, bunun doğru olmasını umuyoruz. Gazze'de ise durum biraz daha karmaşık ama hepimiz bu hedefe ulaşmak için çalışıyoruz." dedi. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında da İtalya'nın Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini yineledi.

G7 Dışişleri Bakanları'nın İtalya'nın ev sahipliğindeki ikinci ve son toplantısı, yarınki oturumların ardından sonuç bildirisinin açıklanmasıyla sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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