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Gabar Dağı'ndaki Petrol Sahasında Hayatını Kaybeden Mühendis Defnedildi

Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında trajik bir kazada hayatını kaybeden mühendis Mehmet İrfan Güler, memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:14
Gabar Dağı'ndaki Petrol Sahasında Hayatını Kaybeden Mühendis Defnedildi

Gabar Dağı'ndaki Trajik Kaza

Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında 21 Temmuz tarihinde meydana gelen bir kaza sonucu genç mühendis Mehmet İrfan Güler (27), yaşamını yitirdi. Sondaj kulesinin devrilmesiyle enkaza gömülen Güler, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni Manisa'da Yapıldı

Hayatını kaybeden mühendis, memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi, Gölmarmara ilçesindeki Halime Hatun Camisine getirildi. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Manisa Valisi Enver Ünlü ve birçok önemli isim katıldı.

Aile Taziyeleri Kabul Etti

Cenaze töreninde Güler'in babası İbrahim Güler ve diğer aile üyeleri, katılımcılar tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Genç mühendisin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. Törenin ardından Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ve TPİC Şirketi Genel Müdürü Halim Çakmak da yer aldı.

Mehmet İrfan Güler'in Eğitimi ve İşi

Mehmet İrfan Güler'in İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği bölümünden 2021 yılında mezun olduğu ve aynı üniversitede yüksek lisans yaptığı öğrenildi. Bekar olan Güler, Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında yaklaşık 13 ay önce göreve başlamıştı.

Kaza Detayları

21 Temmuz'da meydana gelen kazada, Sondaj kulesinin devrilmesi sonucu üç kişiden iki işçi yaralı olarak kurtarılmış, ancak Mehmet İrfan Güler hayatını kaybetmişti. Bu trajik olay, sektörde büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında...

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis Mehmet İrfan Güler, memleketi Manisa'da son yolculuğa uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar (solda) ve Manisa Valisi Enver Ünlü (sağda), baba İbrahim Güler'e (ortada) başsağlığı dileklerinde bulundu.

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında...

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis Mehmet İrfan Güler, memleketi Manisa'da son yolculuğa uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar (solda) ve Manisa Valisi Enver Ünlü (sağda), baba İbrahim Güler'e (ortada) başsağlığı dileklerinde bulundu.

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında...

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis Mehmet İrfan Güler, memleketi Manisa'da son yolculuğa uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar (solda) ve Manisa Valisi Enver Ünlü (sağda), baba İbrahim Güler'e (ortada) başsağlığı dileklerinde bulundu.

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında...

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis Mehmet İrfan Güler, memleketi Manisa'da son yolculuğa uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar (solda) ve Manisa Valisi Enver Ünlü (sağda), baba İbrahim Güler'e (ortada) başsağlığı dileklerinde bulundu.

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında...

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis Mehmet İrfan Güler, memleketi Manisa'da son yolculuğa uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar (solda) ve Manisa Valisi Enver Ünlü (sağda), baba İbrahim Güler'e (ortada) başsağlığı dileklerinde bulundu.

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