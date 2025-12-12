GAGİAD Ödülleri 14’üncüsü Sahiplerini Buldu

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından Gaziantep’in öncü isimlerini ve kurumlarını ödüllendirmek, teşekkür etmek ve topluma ilham veren başarı öykülerini kutlamak amacıyla düzenlenen GAGİAD Ödülleri’nin 14’üncüsü gerçekleşti.

Ödüller ve Katılımcılar

GAGİAD 14’üncü Ödül Töreni’nde 12 kategoride 14 ödül sahiplerini buldu.

Başkanın Mesajı

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, ödül alan herkesin GAGİAD için bir gurur ve mutluluk vesilesi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bugün 14’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu tören; istikrarımızın, birlik ruhumuzun ve toplumsal faydaya olan bağlılığımızın önemli bir göstergesidir. Bu anlamlı organizasyona katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. GAGİAD, sorumluluk sahibi bir dernek olarak toplumsal faydayı, sürdürülebilirliği ve insana verilen değeri temel misyonlarının merkezine koymaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz kültür-sanat festivalleri, sosyal dayanışma etkinlikleri, eğitim programları ve iş dünyasına yönelik projelerimizle şehrimize değer katmayı hedefledik. Bu bakımdan ödül törenimiz, şehrimize katkı sunan kıymetli insanları bir araya getirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün burada ödül alan herkes, hem GAGİAD’ın hem de Gaziantep’in gurur kaynağıdır. Her başarı; şehrimizin gelişimine güç veren yeni bir motivasyon, topluma ilham veren örnek bir değerdir. Bu noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere yol gösteren sözünü anmak isterim. ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.’ Bu anlayışla, bugün ödül alarak şehrimize ve ülkemize değer katan tüm katılımcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca bu özel organizasyonu titizlikle yürüten tüm çalışma arkadaşlarıma, ödül komisyonu üyelerimize, Ödül Komisyonu Başkanımız Sayın Onur Konukoğlu’na ve nazik ev sahiplikleri için GAİB ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı günde bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyor, Ödül alan tüm değerli isimleri tebrik ediyorum"

diye konuştu.

Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

GAZİANTEP GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (GAGİAD) TARAFINDAN GAZİANTEP'İN ÖNCÜ İSİMLERİNİ VE KURUMLARINI ÖDÜLLENDİRMEK, TEŞEKKÜR ETMEK VE TOPLUMA İLHAM VEREN BAŞARI ÖYKÜLERİNİ KUTLAMAK AMACIYLA DÜZENLENEN GAGİAD ÖDÜLLERİ’NİN 14’ÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİ.