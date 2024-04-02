Galatasaray Hatayspor'u yendi, Okan Buruk rekor kırdı!

Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu haftanın kritik karşılaşmalarından birinde Galatasaray, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadelede galibiyeti getiren golü atan isim ise Mauro Icardi oldu. İşte detaylar:

Rams Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Karşılaşmanın tek golü, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin 12. dakikada attığı kafa golüyle geldi ve ev sahibi ekip 1-0'lık bir üstünlük elde etti.

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, takımının başında üst üste 18. zaferini elde etmiş oldu ve böylece Lucescu'nun rekorunu geride bıraktı.

Maçın hikayesi şöyle başladı: İlk yarının 12. dakikasında Mertens'in sağ kanattan kullandığı korner atışında, penaltı noktası civarında topla buluşan Icardi, güçlü bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi ve skoru 1-0'a getirdi.

Maçın ilerleyen dakikalarında ise Belçikalı yıldız oyuncu, 27. dakikada sol çaprazdan sert bir şutla kaleyi yokladı ancak top üst direkten auta çıktı.

Hatayspor'un 58. dakikada bulduğu gol ise VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray'ın evinde elde ettiği bu zaferle birlikte Okan Buruk'un rekoru da dikkat çekiyor. İç sahada üst üste 18. zaferini kutlayan Galatasaray, Lucescu'dan devraldığı rekoru Okan Buruk yönetiminde daha da ileri taşımış oldu.