Gallant, Netanyahu’yu Gazze'de Askeri Yönetim Dayatmakla Suçladı

Gallant, Netanyahu'nun Gazze Planını Eleştirdi

İsrail'de görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde insani yardım dağıtımında özel şirketleri kullanma planının ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Askeri Yönetim Uyarısı

Gallant, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun koruması altındaki özel şirketlerin Gazze halkına yiyecek dağıtması, askeri yönetimin başlangıcına yönelik bir işaret" ifadesini kullandı.

Güvenlik Endişeleri

Gallant, "Kan bedeli İsrail ordusunun askerleri tarafından ödenecek ve bu durum, daha önemli güvenlik görevlerinin ihmal edilmesine yol açacaktır" diyerek hükümete sert eleştirilerde bulundu. Ayrıca, hükümetin bölgeyi kontrol etmek için alternatif bir yapı hazırlaması gerektiğini vurguladı.

Tehlikeli ve Sorumlu Tavır

Gallant, "Gazze'deki yardımları dağıtacak özel şirketlerin İsrail ordusu tarafından korunmasının bedelini tüm İsrail'in ödeyeceği" uyarısında bulundu. Eski Savunma Bakanı, Gazze'deki askeri yönetimin, savaşın hedeflerinin bir parçası olmadığını, aksine tehlikeli ve sorumsuz bir siyasi eylem olduğunu belirtti.

Görevden Alma Süreci

Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta ise, Netanyahu'nun 5 Kasım'da Gazze'deki savaşın gidişatı ile ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle Gallant'ı görevden alması ve yerine Yisrael Katz'ı atamasıdır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.