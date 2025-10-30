Gambiya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Banjul'da Kutlandı

Resepsiyon ve Tören

Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, İstiklal Marşı ve Gambiya milli marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Büyükelçi Oba'nın Mesajı

Programda konuşan Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, modern Türkiye'nin kuruluşuna vurgu yaptı. Oba, şöyle konuştu: "1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyoner liderliğinde Türk halkı modern, demokratik ve egemen bir ulusun temellerini attı. Cumhuriyet, o günden bu yana yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi doğrultusunda direncin ve ilerlemenin sembolü olmuştur."

Büyükelçi Oba, ayrıca "Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

İkili İlişkiler ve İşbirliği Alanları

Oba, Türkiye'nin uluslararası arenada yapıcı, sorumlu ve etkin bir aktör olduğunu belirterek, Gambiya ile ilişkilerin karşılıklı saygı, dayanışma ve ortak değerlere dayandığını vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzey temaslarla güçlendirildiğini ifade eden Oba, güvenlik, savunma, eğitim, kapasite geliştirme, sağlık, tarım ve ticaret gibi alanlarda işbirliğinin önemli ölçüde genişlediğini kaydetti.

Gambiya'nın başkenti Banjul'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Gambiya Meclis Başkanı Yardımcısı Seedy S.K. Njie (sağ), Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba (solda) tarafından karşılandı.