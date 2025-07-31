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Gambiya Üniversitesi'nde Türkçe Eğitimi Başlıyor

Gambiya Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliği yaparak Türkçe eğitimi vermeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 19:37
Gambiya Üniversitesi'nde Türkçe Eğitimi Başlıyor

Gambiya Üniversitesi'nde Türkçe Eğitimi Dönemi

Gambiya'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Gambiya Üniversitesi (UTG) arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerine Türkçe öğrenme fırsatı sunuyor.

UTG'nin Kanifing yerleşkesinde gerçekleştirilen imza töreninde, YEE Banjul Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Halil İbrahim Efe ile UTG Rektörü Prof. Dr. Herbert Robinson önemli bir adım atarak protokolü imzaladılar.

Türkçe: Dördüncü Yabancı Dil

Prof. Dr. Robinson, törende yaptığı konuşmada Türkçenin üniversitede Almanca, İngilizce ve Fransızcadan sonra dördüncü yabancı dil olarak öğretilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Robinson, bu işbirliğinin yalnızca dil eğitimiyle sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, "Bu adım, ülkelerimiz arasındaki kültürel ve akademik bağları güçlendirecek. Türkçe, öğrencilerimize yeni akademik ve mesleki fırsatlar sunacak," dedi.

Dostluk Köprülerinin Kurulması

Halil İbrahim Efe, YEE'nin 2009'dan beri dünya genelinde kültürel faaliyetler yürüttüğünü hatırlatarak, "Bugün burada attığımız imzalar, Gambiya ile uzun yıllardır kurduğumuz dostane ilişkileri farklı bir boyuta taşıyacak. Türkçenin öğretilmesinin yanı sıra kültürel etkinlikler, sanat faaliyetleri, konferanslar ve ortak projelerle etkileşimi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz," diye konuştu.

Kültürel Değerler ve Saygı

Efe, kültürün toplumlar arası güveni tesis eden en güçlü unsurlardan biri olduğunu belirterek, Gambiya halkının kültürüne büyük saygı duyduklarını dile getirdi. Bu anlayışın işbirliğinin temelini oluşturduğunu her fırsatta vurguladı.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği'nden Destek

Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği, bu protokolün Türkiye ile Gambiya arasındaki dostane ilişkilerin bir yansıması olduğunu dile getirdi. Açıklamada, "Yunus Emre Enstitüsü Gambiya’da müstakil bir kültür merkezi açarak halka açık Türkçe kursları ve kültürel etkinlikler düzenlemeye başlamıştı. Bu işbirliğiyle faaliyet alanı daha da genişlemiştir," ifadelerine yer verildi.

Programın, önümüzdeki güz döneminde başlaması planlanmaktadır.

Gambiya'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Gambiya Üniversitesi (UTG) arasında imzalanan işbirliği...

Gambiya'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Gambiya Üniversitesi (UTG) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, üniversite öğrencileri ve akademisyenler Türkçe öğrenme imkanına kavuşacak. Üniversitenin Kanifing yerleşkesinde düzenlenen törende, YEE Banjul Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Halil İbrahim Efe (sol 2) ile UTG Rektörü Prof. Dr. Herbert Robinson (sağ 2) tarafından protokol imzalandı.

Gambiya'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Gambiya Üniversitesi (UTG) arasında imzalanan işbirliği...

Gambiya'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Gambiya Üniversitesi (UTG) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, üniversite öğrencileri ve akademisyenler Türkçe öğrenme imkanına kavuşacak. Üniversitenin Kanifing yerleşkesinde düzenlenen törende, YEE Banjul Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Halil İbrahim Efe (sol 2) ile UTG Rektörü Prof. Dr. Herbert Robinson (sağ 2) tarafından protokol imzalandı.

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