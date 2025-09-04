DOLAR
Gana'da M çiçeği virüsü (mpox) 16 vilayete yayıldı: Vaka sayısı 467'ye yükseldi

Gana'da M çiçeği virüsü (mpox) ülkenin 16 vilayetine yayıldı; 21 yeni vaka ile toplam 467'ye ulaşıldı. Aşının geliş tarihi belirsiz.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:58
Gana'da M çiçeği virüsü (mpox) Tüm 16 Vilayete Yayıldı

GHS: Mayıs ayından bu yana vaka sayısı 467’ye çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, M çiçeği virüsünün (mpox) yayılmaya devam ettiği bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, virüsün ülkenin tüm 16 vilayetine yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 21 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği ve böylece mayıstan bu yana vaka sayısının 467'ye yükseldiği ifade edildi.

Yetkililer, ülke genelinde yürütülecek aşı kampanyası için temin edilen aşının ülkeye ne zaman ulaşacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

