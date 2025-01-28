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Gana'da Menenjit Salgını: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Gana'nın Upper West bölgesinde menenjit salgınında 6 kişi yaşamını yitirdi, 17 vaka tespit edildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:38
Gana'da Menenjit Salgını: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Gana'da Menenjit Salgını Ciddileşiyor

Afrika'nın batısında yer alan Gana ülkesinin Upper West vilayetinde, menenjit salgını nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Gana Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Collins Boateng Danquah, bu konuda yaptığı açıklamada, mahallede toplamda 17 menenjit vakasının görüldüğünü duyurdu.

Erken Teşhis Hayati Öneme Sahip

Danquah, hayatını kaybeden bireylerin hastaneye geç başvurduklarını ifade ederek, salgının kontrol altına alınması amacıyla gereken önlemlerin alındığını belirtti. Erken teşhis ve tedavi konusunun, mevcut durumu iyileştirmek ve ölümleri azaltmak açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bölge Sakinlerine Uyarı

Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı, bölge insanına baş ve boyun ağrısı hissettiklerinde derhal hastaneye başvurmalarını tavsiye etti. Menenjit, hava yoluyla bulaşabilen bir hastalık olarak bilinir ve beyin ile vücudun diğer kısımlarını etkileyebilmektedir.

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