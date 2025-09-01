DOLAR
Gana'da Yüksek Mahkeme Başkanı Torkornoo Görevden Alındı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle Yüksek Mahkeme Başkanı Gertrude Torkornoo'yu görevden aldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 22:35
Komite, Anayasa'nın 146(1) maddesine aykırılık tespiti yaptı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları bulunan Yüksek Mahkeme Başkanı Gertrude Araba Esaaba Sackey Torkornoo'yu görevden aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Hükümet İletişim Bakanı Felix Kwakye Ofosu yaptığı yazılı açıklamada, Torkornoo hakkındaki iddiaları inceleyen komitenin raporunu tamamladığını bildirdi.

Ofosu, komitenin ilgili dilekçe ve kanıtları değerlendirdikten sonra Anayasa'nın 146(1) Maddesine aykırı davranış gerekçelerinin sabit olduğuna karar verdiğini ve Yüksek Mahkeme Başkanı'nın görevden alınmasını tavsiye ettiğini aktardı. Açıklamaya göre, bu tavsiye üzerine Cumhurbaşkanı Mahama, yasalar gereğince Torkornoo'yu görevden aldı.

Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Mahama Torkornoo'yu nisanda geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.

Torkornoo ise temmuz ayında Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Adalet Divanına başvurarak ülkesine karşı 10 milyon dolar tutarında tazminat davası açmıştı.

