Gana Sayıştayı: Eski Personele Ödenen 820 bin dolar Geri Tahsil Edildi

Gana Sayıştayı, görevden ayrılmasına rağmen maaş almaya devam eden eski personelden 820 bin doların geri tahsil edildiğini açıkladı; 53.311 kayıt inceleniyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:59
Denetimler sürüyor, binlerce kayıt incelendi

Gana Sayıştayı, kamu maaş sisteminde tespit edilen usulsüzlükler kapsamında, görevden ayrılmasına rağmen maaş almaya devam eden eski kamu personelinden 820 bin doların geri tahsil edildiğini açıkladı.

Sayıştay Başkanı Johnson Akuamoah Asiedu, yeni hükümetin kamu maaş sistemlerine yönelik düzenlemelerde önemli gelişmeler kaydettiğini belirtti.

Asiedu, görevden ayrılmasına rağmen maaş almaya devam eden eski bir kamu personelinden 820 bin doların geri tahsil edildiğini kaydetti.

Ülkede denetimlerin halen sürdüğünü ifade eden Asiedu, 2023-Nisan 2025 dönemini kapsayan raporda, resmi olarak emekli olan, görevden alınan, istifa eden veya hayatını kaybeden 53 bin 311 kişinin maaş listesinde yer almaya devam ettiğinin tespit edildiğini aktardı.

Asiedu, yalnızca paraların geri alınmasının yeterli olmadığını vurgulayarak, 'Bu ödemeleri onaylayan bordro yetkilileri, insan kaynakları görevlileri ve kurum yöneticileri hakkında da işlem başlatılacak. Bu, devlete karşı ciddi bir suçtur.' dedi.

