Gangneung Kuraklık Nedeniyle "Afet Bölgesi" İlan Edildi

Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Gangneung'u kuraklık nedeniyle 'afet bölgesi' ilan etti; 50 itfaiye tankeri ve günlük 2 bin ton ek su sevk edilecek.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:40
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkenin doğusundaki Gangneung kentini kuraklık nedeniyle "afet bölgesi" ilan etti. Yonhap'ın haberine göre gelişme, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung'ın yazılı açıklamasıyla duyuruldu.

Hükümetin Acil Müdahalesi

Sözcü Kang, Lee’nin ilgili bakanlıklara konuya dair talimatını ilettiğini belirtti. Lee, Gangneung'daki kuraklıkla mücadele için yangın söndürme ekiplerinin görevlendirilmesini emretti; bu kapsamda bölgeye 50 itfaiye tankeri sevk edilecek ve günlük 2 bin ton ek su sağlanması planlanıyor.

Devlet Başkanı Lee ayrıca gün içinde, kuraklıktan etkilenen Gangwon eyaletine bağlı Gangneung’da düzenlenen "kuraklıkla mücadele toplantısı"na başkanlık etti. Toplantıda hükümetin tüm imkanlarını seferber ederek "ulusal afet bölgesi" ilan edilen Gangneung’daki etkileri en aza indirmesi ve halkın yaşadığı sıkıntıları hafifletmesi gerektiği vurgulandı.

Durum ve Etkiler

Gangwon eyaleti, kötüleşen şartlar nedeniyle merkezi hükümetten afet ilanı talebinde bulunmuştu. Son 6 ayda Gangneung’un yağışları mevsim normallerinin yarısının altında gerçekleştiği; kentin ana içme suyu kaynağındaki su seviyesinin cuma itibarıyla yüzde 15,7'ye düştüğü belirtildi.

Afet bölgesi ilanının hükümete gerekli personel, ekipman ve malzemelerin hızla seferber edilmesi imkanı sağladığı kaydediliyor.

