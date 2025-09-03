Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Türkiye'nin öncü bankalarından Garanti BBVA, vadeli ödemeler ve alacak yönetimini dijitalleştiren yeni hizmeti Garantili Ödeme'yi kamuoyuna duyurdu. Hizmet, KOBİler ve diğer işletmeler arasındaki vadeli işlemlere hız, güven ve esneklik kazandırmayı hedefliyor.

Ticaretteki 'Vade' Sorununa Dijital Neşter

Özellikle KOBİler için nakit akışı hayati önem taşıyor. Vadeli satışlarda tahsilat riski ve vade bekleme zorunluluğu birçok işletmenin operasyonlarını ve büyüme planlarını zorlayabiliyordu. Geleneksel süreçlerde evrak, çek-senet takibi ve şube işlemleri yoğun bir yük oluşturuyordu.

Garantili Ödeme, bu süreci baştan sona dijitalleştirerek firmaların alacaklarını vade beklemeden güvenle yönetmesine ve finansmana daha kolay erişmesine imkan tanıyor.

Alacaklı ve Borçlu İçin Büyük Avantaj

Alacaklı (Satıcı) İçin Güvence: Satıcı firma vadeli satışını sisteme tanımladığında alacağı Garanti BBVA güvencesine giriyor; vade geldiğinde ödemenin banka tarafından yapılacağı garanti edilerek tahsilat riski ortadan kalkıyor.

Erken Finansman İmkanı: Nakit akışında sıkışıklık yaşayan satıcılar için sunulan iskonto imkanı sayesinde, vadesi gelmemiş alacaklar belirlenen iskonto oranları üzerinden anında nakde dönüştürülebiliyor.

Borçlu (Alıcı) İçin Kolaylık: Alıcı firmalar ödemelerini dijital kanallar üzerinden kolayca takip ve yönetebiliyor; şubeye gitme ve evrak teslimi gibi operasyonel yükler ortadan kalkıyor, süreç şeffaf hale geliyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Ticari müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onların finansal operasyonlarını daha verimli hale getirmek en büyük önceliğimiz. 'Garantili Ödeme' ile daha önce şube kanalıyla oldukça meşakkatli bir şekilde yürütülen vadeli alacak süreçlerini artık tamamen dijital ortama taşıdık. Güçlü dijital altyapımız sayesinde kullanıcılarımız, bu süreci artık tamamen dijital ortamda, zahmetsizce ve güven içinde yönetebiliyor. Bu, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de işletmelerimize esnek finansman çözümleri sunarak onlara rekabette avantaj kazandırıyor."

Garanti BBVA'nın bu dijital adımı, KOBİler başta olmak üzere işletmelerin nakit akışını rahatlatmayı ve ticari hayatı canlandırmayı amaçlıyor.