Garcia, ICE Tarafından Yeniden Gözaltına Alındı — Mahkeme Sınır Dışını Durdurdu

El Salvador'a yanlışlıkla sınır dışı edilen Kilmar Armando Abrego Garcia, ICE tarafından yeniden gözaltına alındı; mahkeme olası Uganda sınır dışını geçici olarak durdurdu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 22:51
Kilmar Armando Abrego Garcia, ABD yönetiminin idari hatası sonucu El Salvador'a sınır dışı edildikten sonra ülkeye geri getirildi; şimdi ise Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından tekrar gözaltına alındı.

Gözaltının Detayları

Garcia'nın avukatı Simon Sandoval-Moshenberg, müvekkilinin sabah saatlerinde Baltimore'daki ICE ofisine kontrol için çağrıldığını ve burada yeniden gözaltına alındığını açıkladı. Avukatlar, ICE yetkililerinin Garcia'nın neden gözaltına alındığı ve nerede tutulduğu sorularına yanıt vermediğini, ilgili belgelerin sunulması taleplerinin reddedildiğini bildirdi.

Mahkeme Kararı

Avukatların acil başvurusu üzerine, ABD Bölge Yargıcı Paula Xinis geçici bir tedbir kararı verdi. Xinis, yapılan kısa duruşmada Garcia'nın Uganda'ya olası bir sınır dışı edilmesinin "kesinlikle ABD dışına çıkarılmasını" yasakladığını ve usulüne uygun yargılanma haklarının ihlal edilip edilmediğine dair taraflardan yazılı savunma istediğini belirtti. Mahkeme kararı uyarınca Garcia'nın bu süre zarfında Virginia'daki ICE gözaltı merkezinde tutulacağı kaydedildi.

Sınır Dışı Sürecinin Geçmişi

Trump yönetimi, mahkeme kararına rağmen 15 Mart tarihinde Garcia'yı El Salvador'daki CECOT'a göndermişti. ICE, 1 Nisan'da mahkemeye sunduğu savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesini kullandı. Federal yargıç Paula Xinis ise 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetti.

Haziran ayında El Salvador'dan geri getirilen Garcia, Tennessee'nin Nashville kentindeki Federal Bölge Mahkemesinde düzensiz göçmenleri ülkeye kaçak yollarla sokmakla suçlandı ve bu süreçte gözaltında tutuldu. Mahkeme, El Salvador'dan getirildikten sonra Garcia'nın üzerine atılan "insan kaçakçılığı" suçlaması nedeniyle Tennessee'deki gözaltı merkezinde tutulan Garcia'nın 22 Ağustos'ta serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak ICE yetkilileri, avukatlarına Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilebileceğini bildirerek Baltimore'daki ofislerine gelmesini istemişti.

Olay, ABD göç politikaları, idari hatalar ve sınır dışı uygulamalarına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

