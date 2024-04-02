Gayrettepe yangınında hayatını kaybeden 29 kişiden 6'sının kimliği belirlendi

İstanbul'da Gayrettepe'deki bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden 6'sının kimliği belirlendi. Ölenlerden birinin gece kulübünde DJ olarak çalıştığı öğrenildi. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin morgu önünde bazı aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alınırken, hayatını kaybedenlerden birinin gece kulübünde DJ'lik yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul'da yaşanan yangın faciası kamuoyunda büyük bir şok yarattı. Gayrettepe'deki bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin morgu önünde ölenlerin yakınları teşhis için beklerken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri morg önünde güvenlik önlemi aldı. Bazı aile yakınları da sinir krizi geçirdi. Yaralıların hastanelerde tedavileri sürerken cenazelerden 20'si Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

29 kişiden 6'sının kimlikleri belirlenirken, aile yakınları Adli Tıp Kurumu'na gelmeye başladı. Hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri şöyle belirlendi: Gökay Tevlek, Ahmet Sever, Alparslan Salih Derelioğlu, Kadir Orhanoğlu, Fahrettin Korkut, Yılmaz Kıhrı. Gökay Tevlek'in ise gece kulübünde DJ olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı.







