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Gazeteci Can Ataklı'nın Yargılandığı Davada Mütalaa Açıklandı

Can Ataklı'nın halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla yargılandığı davada mütalaa, 1-3 yıl arası hapis cezası isteniyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:50
Gazeteci Can Ataklı'nın Yargılandığı Davada Mütalaa Açıklandı

Gazeteci Can Ataklı Hakkında Yargılama Süreci Başladı

Gazeteci Can Ataklı, şehit babası hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle yargılandığı davada mütalaanın açıklandığı öğrenildi. İddianamede, Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği belirtiliyor.

Duruşma Detayları ve Mütalaa

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ataklı katılmazken, avukatı Rabia Bayram mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bazı sivil toplum kuruluşlarının avukatları da müşteki olarak yer aldılar.

Ataklı'nın avukatı Bayram, müvekkilinin eleştirilerinin özellikle şehit ailelerine mikrofon uzatan basın mensuplarına yönelik olduğunu savundu. Bayram ayrıca, Ataklı'nın söylediklerinin basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak beraat talebinde bulundu.

Prosekurörün Görüşü

Mahkemedeki mütalaasında cumhuriyet savcısı, Ataklı'nın ifadelerinin halkın bir kesimini ötekileştirici ve nefret ortamı yaratıcı nitelikte olduğu yönünde görüş belirtti. Mütalaada, Ataklı'nın 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bir Sonraki Adımlar

Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. Ataklı'nın durumu hakkında ilerleyen günlerde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Mütalaa İncelemesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ataklı'nın sosyal medya videolarında kullandığı sözlerin camiada büyük yankı uyandırdığı ve toplumda endişe yaratacak bir tehlike oluşturduğu ifade ediliyor.

Ayrıca, popüler sosyal medya platformlarında çok sayıda hesap ve grup bu videoyu paylaşarak geniş bir gündem oluşturdu.

Bu olay, toplumdaki kutuplaşmanın arttığı bir dönemde, ifade özgürlüğü ile toplumsal sorumluluk arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açıyor.

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