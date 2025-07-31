Gazeteci Cem Küçük'ün Babası Erdal Küçük Giresun'da Toprağa Verildi

Gazeteci Cem Küçük'ün Babası Erdal Küçük Dualarla Uğurlandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulunan gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük'ün cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Cenaze Töreni Giresun'da Gerçekleştirildi

Eynesil ilçesi İshaklı köyündeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Erdal Küçük'ün ailesi ve yakınları katılım sağlarken; Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas da törene iştirak etti. Törende duygusal anlar yaşanırken, çok sayıda vatandaş da cenazeye katılarak ailenin acısını paylaştı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından, Erdal Küçük'ün naaşı köydeki aile mezarlığına defnedildi. Gazeteci Cem Küçük ve aile üyeleri, taziyeleri kabul ederek, dost ve akrabalarının desteğini hissetti.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulunan, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük'ün cenazesi, memleketi Giresun'da defnedildi. Küçük için Eynesil ilçesi İshaklı köyündeki Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulunan, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük'ün cenazesi, memleketi Giresun'da defnedildi. Küçük için Eynesil ilçesi İshaklı köyündeki Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.