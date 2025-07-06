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Gazeteci Nihat Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci ve yazar Nihat Genç, Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 19:28
Gazeteci Nihat Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci ve yazar Nihat Genç, son yolculuğuna uğurlandı. 69 yaşında hayatını kaybeden Genç'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akciğer kanseri tedavisi gören Nihat Genç, geçtiğimiz günlerde hayata veda etti. Cenaze törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, sanatçılar Ali Tufan Kıraç, Çelik Erişçi ve edebiyat, siyaset dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Cenaze töreninin ardından, Genç'in taziyesini eşi Nuriye Genç, oğlu Can Laçin Genç, Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay ve arkadaşları kabul etti. Nihat Genç, kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akciğer kanseri tanısıyla tedavisi sürerken önceki gün 69...

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akciğer kanseri tanısıyla tedavisi sürerken önceki gün 69 yaşında hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Nihat Genç için Ankara Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akciğer kanseri tanısıyla tedavisi sürerken önceki gün 69...

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akciğer kanseri tanısıyla tedavisi sürerken önceki gün 69 yaşında hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Nihat Genç için Ankara Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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