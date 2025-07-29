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Gazetecilerden Filistin'deki Hak İhlallerine Protesto

İstanbul'da bir araya gelen gazeteciler, Filistin'deki hak ihlallerini kınadı ve uluslararası kurumlardan önlem alınmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 14:25
Gazetecilerden Filistin'deki Hak İhlallerine Protesto

Gazetecilerden Filistin'deki Hak İhlallerine Protesto

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan basın meslek örgütleri, Filistin'de görev yapan gazetecilere yönelik hak ihlallerine dikkat çekti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve DİSK Basın-İş üyesi gazeteciler, bu önemli konuda seslerini yükselterek güç birliği yaptı.

Gazetecilerin Durumu Tasvir Edildi

Grup, Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle, "Filistin'de işgale ve soykırıma son", "Gazetecilerin hedef alınması insanlık suçudur" gibi sloganlar attı. Protestoda, "Yaşasın Filistin dayanışmamız" ve "Siyonizm yenilecek, direnen Filistin kazanacak" gibi ifadeler öne çıktı.

Erol Önderoğlu'nun Açıklamaları

Basın açıklaması yapan Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, uluslararası savaş ve insani hukuk ihlallerini kınadıklarını belirterek, 200'ü aşkın gazetecinin öldürüldüğünü hatırlattı. Önderoğlu, uluslararası topluma seslenerek, "Canı pahasına habercilik yapan meslektaşlarımızı hedef alan İsrail'e karşı yaptırımsız kalmayı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Toplumun Rolü Vurgulandı

Önderoğlu, Sınır Tanımayan Gazetecilerin Ekim 2023'ten itibaren Uluslararası Ceza Mahkemesine 4 şikayet başvurusu yaptığını açıkladı. Ayrıca, Gazze'deki gazetecilerin bu süreçte yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "Her gün onlarca sivilin bombalanması ve medya temsilcilerinin hedef seçilmesi, uluslararası toplum için bir utançtır" şeklinde konuştu.

Önderoğlu, Türkiye'den çağrıda bulunarak, uluslararası toplumun acil olarak harekete geçmesini ve İsrail'e karşı caydırıcı yaptırım uygulamasını talep etti. Gözler, uluslararası medya temsilcilerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi yönünde İsrailli yetkililerin atacağı adımlara çevrildi.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen basın meslek örgütlerinin üyeleri...

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen basın meslek örgütlerinin üyeleri, İsrail'in Filistin'de görev yapan gazetecilere yönelik hak ihlallerini protesto etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve DİSK Basın-İş'e üye bir grup basın mensubu, Gazze'de gazetecilerin karşı karşıya bulunduğu duruma tepki göstermek amacıyla Levent'teki başkonsolosluk önünde toplandı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, grup adına hazırlanan basın açıklamasını okudu.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen basın meslek örgütlerinin üyeleri...

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen basın meslek örgütlerinin üyeleri, İsrail'in Filistin'de görev yapan gazetecilere yönelik hak ihlallerini protesto etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve DİSK Basın-İş'e üye bir grup basın mensubu, Gazze'de gazetecilerin karşı karşıya bulunduğu duruma tepki göstermek amacıyla Levent'teki başkonsolosluk önünde toplandı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, grup adına hazırlanan basın açıklamasını okudu.

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