Gazi Üsteğmen Mutlu Duran, Muğla'da Dünya Evine Girdi

Gazi Üsteğmen Mutlu Duran, Muğla'da Düğün Töreniyle Evlendi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde, teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan Üsteğmen Mutlu Duran, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen düğün töreni ile hayatını Merve Duran ile birleştirdi. Düğün, Köyceğiz Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik

KKTC'deki programı dolayısıyla düğüne katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç çifte tebriklerini iletti. Muğla Valisi İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, kahraman gazinin düğününde yer almanın bir onur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Akbıyık, "Bu vatan, toprak için çok kan döküldü. Bugün burada huzur ve rahatlık içinde yaşıyorsak, bu hiç şüphesiz şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve uzun ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aile Yılı Mesajı

Müslüman kütlesi için bu senenin aile yılı olduğunu vurgulayan Akbıyık, Türkiye'deki nüfus kaybının sebebinin evlilik ve çocuk sahibi olma yaşındaki gecikmeler olduğunu belirtti.

Erdoğan’ın düğün için önerdiği “3 çocuk” tavsiyesini hatırlatan Vali Akbıyık, çiftin mutluluğunu diledi ve "Her iki tarafı Allah’a emanet ediyoruz." dedi.

Geçmişe Dönüş ve Hatıralar

21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın, gazi Mutlu Duran'ın teröristlerle yaşadığı çatışmanın, kendisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adaylığı sürecinin başlangıcına denk geldiğini anlattı. Ayaydın, o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mutlu Duran’ın ailesiyle telefonda görüştüğünü hatırlattı.

O dönemde gelin olan Merve Duran'ın Cumhurbaşkanı ile konuşmak istediğini aktaran Ayaydın, Erdoğan’ın Mutlu’nun sağlığını yakından takip ettiğini ve düğünlerine katılmayı arzu ettiğini söyledi.

Düğün sonrasında Vali Akbıyık, genç çifte aile cüzdanını takdim ederken, takı merasimi de gerçekleştirildi. Davetlilerle birlikte müzik eşliğinde eğlenen çift, mutlu günlerini kutladı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada gazi olan üsteğmen Mutlu Duran ile Merve Duran'ın düğünü Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada gazi olan üsteğmen Mutlu Duran ile Merve Duran'ın düğünü Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapıldı.