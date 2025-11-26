Gazi Yarı Maratonu 30 Kasım'da: Gaziantep'te Bazı Yollar Trafiğe Kapalı

30 Kasım 2025 Pazar 08.00-12.30 arasında 7. Gazi Yarı Maratonu nedeniyle Gaziantep şehir merkezindeki bazı yollar araç trafiğine kapatılacak; alternatif güzergah uyarısı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:44
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Gazi Yarı Maratonu kapsamında, 30 Kasım 2025 Pazar günü saat 08.00-12.30 arasında kent merkezinde bazı yollar trafike kapatılacak.

Kapanacak güzergah

Maraton, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak Derekenarı Caddesi, Şirvani Camii Sokağı, Lale Paşa Caddesi, Keçehane Caddesi, İstasyon Caddesi, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Bahriye Üçok Bulvarı, Abdulkadir Aksu Bulvarı, Üniversite Bulvarı ve Burç Kavşağı güzergahında araç trafiğine kapalı olacak.

Dönüş ve bitiş

Burç Kavşağı'ndan dönüşle birlikte maraton, Üniversite Bulvarı, Abdulkadir Aksu Bulvarı, Bahriye Üçok Bulvarı, Milli Egemenlik Caddesi, Orduevi Caddesi, Atatürk Bulvarı, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Şehit Yusuf Erin Caddesi güzergahını takip ederek Büyükşehir Belediyesi önünde tamamlanacak.

Belirtilen saatler arasında bu yolları kullanacak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

