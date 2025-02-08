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Gaziantep'e 'Gazi' Unvanı Verilişinin 104. Yıl Dönümü Kutlandı

Gaziantep, 'Gazi' unvanının verilişinin 104. yıl dönümünde önemli bir anma programı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:55
Gaziantep'e 'Gazi' Unvanı Verilişinin 104. Yıl Dönümü Kutlandı

Gaziantep'e 'Gazi' Unvanı Verilişinin 104. Yıl Dönümü Kutlandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde, Gaziantep'e verilen 'Gazi' unvanının 104. yıl dönümü dolayısıyla anlam dolu bir anma programı düzenlendi. Programın açılışı, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla gerçekleştirildi.

Vali Kemal Çeber'den Anlamlı Mesajlar

Programda bir konuşma yapan Vali Kemal Çeber, Gaziantep'in vatan savunmasındaki önemine vurgu yaparak, "Biz göğsümüzü gere gere söyleyeceğimiz bir tarihe, ecdada ve geçmişe sahibiz. Her yerde gururla 'Gaziantep valisiyim.' diyorum. Öğrencilerimiz ve görev arkadaşlarım, gittiğiniz her yerde 'Ben gazi şehrin evladıyım.' deyiniz. Bu bizim en önemli sıfat ve özelliğimizdir. Bize ünvanı veren ecdadımızdan Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Vurgu

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şehitlere rahmet dileyerek, "8 Şubat iki gazinin hikayesinin buluşmasıdır bizim için. Her rüzgarında başka bir aşk, her dağında başka bir kahraman var. Rabb'ime hamdediyorum." dedi.

Katılımcılar

Programa, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, İrfan Çelikarslan, Derya Bakbak ile Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ve diğer ilgililer katıldı.

Gaziantep'e "Gazi" ünvanı verilişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi....

Gaziantep'e "Gazi" ünvanı verilişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, programda konuşma yaptı.

Gaziantep'e "Gazi" ünvanı verilişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi....

Gaziantep'e "Gazi" ünvanı verilişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, programda konuşma yaptı.

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