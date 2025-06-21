Gaziantep'in Araban İlçesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'in Araban İlçesi Kırsalında Yangın Panik Yarattı

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı kırsal Sarıtepe ile Hasanoğlu mahalleri arasında çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Özellikle kuruyan bitki örtülerinin yoğun olduğu bölgede, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangın, vatandaşları endişelendirdi. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım talep etti.

Yangına, Gaziantep İtfaiye Daire Başkanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler anında müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sayesinde yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gaziantep'in Araban ilçesine çıkan örtü yangını söndürüldü.