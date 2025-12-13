Gaziantep'in Mozaik Ustası Ayşegül Yener: Avrupa Hedefi

Gaziantep'ten Avrupa'ya açılmak isteyen mozaik atölyesi

60 yaşındaki Ayşegül Yener, Gaziantep’te yağlı boya tablolar ve mozaik sanatını hobi olarak başlayıp kendisini geliştirerek sanatını profesyonel alana taşıdı. Şahinbey ilçesindeki tarihi Gümrük Han’da açtığı atölyesinde cam ve mermer taşlardan ürettiği mozaik tabloları, Avrupa ülkelerine satmak için büyük bir emekle hazırlıyor.

Atölye ve üretim süreci

Yener, atölyesinde mozaiğin tüm aşamalarını tek başına yürütüyor. 5 yıldır mozaik sanatıyla uğraşan sanatçı, bir santimetre kalınlığındaki cam ve mermer mozaikleri kerpetenle ince ince kırarak eser haline getiriyor. Küçük parçalar haline getirdiği farklı renklerdeki cam ve taşlarla hem antik hem modern formlarda çalışıyor.

Tablolarını hazırlarken adeta "iğneyle kuyu kazan" tabirini doğrularcasına titiz ve sabırlı bir yöntem izleyen Yener, özellikle camla çalışmanın güçlüğüne dikkat çekiyor.

Eserler, örnek çalışmalar ve hedefler

Yener, "Çingene Kızı" gibi tarihi mozaik tabloların yanı sıra Türkiye’nin çeşitli yerlerinden çıkarılan antik mozaiklerin reprodüksiyonlarını da yapıyor. Büyük ilgi gören eserlerini mozaik severlere sunan sanatçı, bu tabloları Avrupa ülkelerine ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yener, hobiden profesyonele uzanan yolunu şöyle özetliyor: "10 senedir sanatın içindeyim. Yaklaşık 5 yıldır da mozaikle uğraşıyorum. Hem antik mozaik yapıyorum hem camlarla hem de modern sanatla uğraşıyorum. Bu sanatı geçmişten bugüne bize miras olarak bırakılan sanatı gençlere ulaştırmak adına yapıyorum. Yağlı boya tablolarım var, bu sanata yağlı tablolarla başladım. Hataylıyım, Hatay’da zaten nereye bir kazma atsanız antik çalışmalar çıkıyor. Hatay’ım benim kıymetlimdir ve Hatay’da çıkarılan sanatlar ile mozaiklerin devamını getirmek adına tablolar yapıyorum"

Çalışma temposu ve özel projeler

Yener, kerpetenle taş ve camları tek tek kırarak masa ve tablo formatlarında eserler üretiyor. "Genelde masa ve tablo şeklinde çalışıyorum. Antik mozaikler genelde alıntıdır. Ama bana has özel çalışmalarım ve özgün çalışmalarımda var. En büyük çalışmam şimdiye kadar 90 santim çapında bir masaydı, yaklaşık bir ay sürdü. Günde 2 saat, 3 saat çalışarak duvarlara kaplama yapabiliyoruz. Girişlere mozaik yapabiliyoruz. Yerlere monte edebiliyoruz. Camla da mozaik yapıyoruz. Bu çalışmalarım ise daha çok özgün ve bana ait çalışmalar oluyor. Çok modern çalışmalar yaptığımı düşünüyorum. 1 metrekarelik bir çalışma günde 2 saat çalışırsam yaklaşık 15 gün sürüyor. Çünkü mermerler bana tüm halde geliyor. Ben onları çalışacağım objeye göre ya da ürüne göre keserek, tonlama yaparak gittiğim için bayağı uzun sürüyor" diyor.

Müşteri talepleri ve aile desteği

Yener, müşterilerin isteğine göre portre ve özelleştirilmiş tablolar da üretiyor: "Her hangi küçücük bir fotoğrafı bile bana gönderseler onu şekillendirip tablo yapıyorum. Gerçekten çok büyük emek harcıyorum. Eşim ve çocuklarım hem emeğime hem de yaptığım işlere çok saygı duyuyor ve bu beni çok mutlu ediyor. En başta ailem destekçimdir. Bir de sanatçı arkadaşlarım var. Onlar da çok büyük destek oluyor. Eşim ve çocuklarım benimle gurur duyuyorlar ve en büyük destekçilerim onlar oluyor. İyi ki varlar. Ben kendimle gerçekten çok gurur duyuyorum. Çünkü çok emek harcayarak, iğneyle kuyu kazarak tablolar yapıyorum. Özellikle camla çalışmak çok zor. Portre yapmak çok daha zor. Onun için kendimi çok seviyorum".

Ayşegül Yener inşa ettiği atölye ve benzersiz teknikleriyle, Gaziantep’ten yola çıkarak mozaik sanatını uluslararası pazara taşımayı hedefliyor.

