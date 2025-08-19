Gaziantep İslahiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri görev aldı. Operasyon, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 162 sentetik ilaç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Ç. (23), E.K. (26), U.Y. (26) ve M.Ö. (35), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

