Gaziantep Nurdağı'nda TAG Otoyolu Kenarında Örtü Yangını Söndürüldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kömürler Mahallesi yakınındaki TAG Otoyolu kenarında çıkan örtü yangını, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otoyola ulaşmadan söndürüldü.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 20:07
Gaziantep Nurdağı'nda TAG Otoyolu Kenarında Örtü Yangını Söndürüldü

Gaziantep Nurdağı'nda TAG Otoyolu Kenarında Örtü Yangını Söndürüldü

Kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi yakınlarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarında bir örtü yangını çıktı.

Yangın, Kömürler Mahallesi civarındaki otoyol kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Yol kenarındaki alevleri fark eden sürücüler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen orman ve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangın, otoyola ulaşmadan söndürüldü ve daha geniş bir alana sıçraması engellendi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı ilçesinde otoban kenarında başlayan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı ilçesinde otoban kenarında başlayan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

