Gaziantep Oğuzeli'de Akraba Kavgası: Silahlı Çatışmada 3 Ölü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan akraba kavgasında silahla açılan ateş sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 23:04
Gaziantep Oğuzeli'de Akraba Kavgası: Silahlı Çatışmada 3 Ölü

Gaziantep Oğuzeli'de Akraba Kavgası: Silahlı Çatışmada 3 Ölü

Olayın Detayları

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Tınazdere Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan tartışma arazi anlaşmazlığı nedeniyle büyüdü. Kavganın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Olayda yaralananlar arasında Doğan Karakurt (41), Vahap Alparslan (21) ve Hakan Alparslan (21) bulunuyordu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde Doğan Karakurt ve Vahap Alparslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hakan Alparslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, çatışmaya karışan ve ateş açan kişi ya da kişilerin tespiti ile yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma ve çalışma başlattı.

Gelişmeler geldikçe kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hindistan, Suudi Arabistan-Pakistan Savunma Anlaşmasını 'Ulusal Güvenlik' Açısından İnceleyecek
2
Şeybani Washington'da: ABD ile 'yaptırımların kaldırılması' masada
3
Gündem 19 Eylül 2025: TEKNOFEST, Özgür Özel ve Spor Gündemi
4
Husiler: İsrail'de 3 kente hipersonik füze ve 3 İHA ile saldırı
5
Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı, 1 Kişi Öldü
6
Banaz'da Kavga: 1 Kişi Demir Parçasıyla Ağır Yaralandı
7
Bakan Bak: Terörsüz Türkiye'de Sporun Rolü Çok Önemli — Muş'ta Gençlik Buluşması

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)