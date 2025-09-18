Gaziantep Oğuzeli'de Akraba Kavgası: Silahlı Çatışmada 3 Ölü

Olayın Detayları

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Tınazdere Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan tartışma arazi anlaşmazlığı nedeniyle büyüdü. Kavganın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Olayda yaralananlar arasında Doğan Karakurt (41), Vahap Alparslan (21) ve Hakan Alparslan (21) bulunuyordu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde Doğan Karakurt ve Vahap Alparslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hakan Alparslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, çatışmaya karışan ve ateş açan kişi ya da kişilerin tespiti ile yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma ve çalışma başlattı.

Gelişmeler geldikçe kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.