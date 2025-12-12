DOLAR
Gaziantep'te 11'er Yıl Hapisle Aranan 3 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 11'er yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.K., M.E. ve E.Ç. jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:11
Gaziantep'te 11'er yıl hapisle aranan 3 şüpheli yakalandı

Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordineli operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, şehir genelinde aranan şahısların yakalanmasına dönük operasyon gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yapılan takip sonucu, çeşitli suçlardan 11'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., M.E. ve E.Ç. isimli 3 şüpheli tespit edilip yakalandı.

Şahısların üzerinde ve yakalanma süreçlerinde elde edilen bulgular, ilgili birimlerce kayıt altına alındı. Soruşturma ve yakalama işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamu düzeni ve adaletin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

