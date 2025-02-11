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Gaziantep'te 11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı Açıldı

Gaziantep'te 11. PENTEX Fuarı, Vali Kemal Çeber'in katılımıyla Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açıldı. Fuar, 57 katılımcıyla 14 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:39
Gaziantep'te 11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı Açıldı

Gaziantep'te 11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı Açıldı

Gaziantep, 11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı ile tekstil alanındaki yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Vali Kemal Çeber tarafından düzenlenen açılış töreninde, fuarın sektörel gelişime katkısının önemi vurgulandı.

Vali Çeber’in Açıklamaları

Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki açılışta konuşan Vali Çeber, fuarların sayısının artırılmasının gerekliliğini belirtti. Sektörde karşılaşılan zorlukların geçici olduğunu ifade eden Çeber, "Sorunu gördüğümüzde hemen mazeret bulmak yerine, çalışmaya devam etmek gerçek maharet. Siz üreticiler sayesinde birçok insan rızkını kazanıyor, ülkemizdeki ekonomik çarklar dönmeye devam ediyor," dedi.

Katılımcılar ve Etkinlik Bilgileri

Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği Başkanı Mehmet Kurt, fuara katılan firma temsilcilerine teşekkür ederken, Vali Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Uğur ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım gibi önemli isimlerin de yer aldığı açılışta, kurdele kesim işlemi gerçekleştirilerek stantlar ziyaret edildi.

Fuar, Gaziantepli firmaların yanı sıra İstanbul, Adana, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Konya'dan 220 marka ile 57 katılımcı ile birlikte 14 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Gaziantep'te 11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Gaziantep'te 11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Gaziantep'te 11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Gaziantep'te 11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

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