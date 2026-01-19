Gaziantep'te 112'ye Gelen Çağrıların %72'si Asılsız Çıktı

Gaziantep'te 2025'te 112 hattına gelen 3 milyon 277 bin 133 çağrının yüzde 72'si asılsız çıktı; 44 kişiye ceza uygulandı, 2026'da cezalar artırıldı.

Gaziantep'te 2025 yılında 112 Acil Çağrı hattına toplam 3 milyon 277 bin 133 çağrı geldi. Bu çağrılardan %28'e tekabül eden 910 bin 333'ü gerçek vakaya dönüştürülürken, geriye kalan %72'lik 2 milyon 366 bin 890 adet çağrı asılsız olarak kayda geçti.

Asılsız Çağrılara Karşı Uygulanan Yaptırımlar

Yıl boyunca 42 şahsa 112'ye asılsız çağrı nedeniyle kişi başı en az 1.500 TL idari para cezası uygulanırken, asılsız ihbarda bulunan 2 şahsa kişi başı 15 bin TL idari para cezası verildi. Toplamda 44 kişiye asılsız çağrı ve ihbar nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca yıl içinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 346 adet ses kaydı, bilgi ve belge emniyet müdürlüğüne ve adli makamlara yönlendirildi.

112 Sisteminin İşleyişi ve 2026 Yılı Düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen proje kapsamında kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, jandarma, itfaiye, emniyet, orman ve AFAD gibi birimlere tek numara üzerinden hizmet veriyor. Çağrı karşılayıcılar, asılsız aramaları süzerek gerçek ihbarları ilgili birimlere yönlendiriyor.

2026 yılında ise asılsız çağrılara bin 882 TL, asılsız ihbarlara ise 18 bin 823 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Asılsız çağrı ve ihbarın tekrarı halinde cezanın iki katına çıkacağı; süreklilik oluşturulması halinde ise yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

