Gaziantep'te 29. Türkiye Filo Güvercin Güzellik Festivali — Şehitkamil'den kuş pazarı müjdesi

Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 29. Türkiye Filo Güvercin Güzellik Festivali'nde dereceye girenlere altın ödülleri verildi; başkan kuş pazarı sözü verdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:47
Gaziantep'te 29. Türkiye Filo Güvercin Güzellik Festivali, Şehitkamil ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Gaziantep’te, Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde 29. Türkiye Filo Güvercin Güzellik Festivali Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin dört bir yanından güvercin yetiştiricileri ve meraklılarını bir araya getiren festivalde, farklı ırklardaki güvercinler güzellik, duruş ve ırk özelliklerine göre alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren güvercin sahiplerine Cumhuriyet altını, yarım altın ve çeyrek altın verilirken; ilk 10’a giren sahiplerine ise plaket takdim edildi.

Başkan Yılmaz’dan kuşçulara müjde

Festivale konuşma yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kuş severlere müjdeli haber verdi. Yılmaz, kuşçuluk kültürünün yaşatılması ve geliştirilmesi adına belediye olarak destek vereceklerini ve kuşçuların bir araya gelerek etkinlikler yapabilecekleri 'kuş pazarı' binası yapacaklarını söyledi.

Umut Yılmaz şöyle konuştu: "Biz seçimden önce bu konuda söz vermiştik. Çünkü kuşçuluk, Gaziantep’in köklü bir yaşam tarzıdır. Gaziantep’te ve Türkiye genelinde örnek bir kültürdür. Ancak yanlış bilinen bir gerçek var. Türkiye’de kuşçularla ilgili önyargılar bulunuyor. Oysa bugün burada gördüğünüz kuşçularımızın her biri kuşlarına sevdalı, birbirinden kaliteli ve değerli insanlardır. Biz, Gaziantep’ten Türkiye’ye tüm belediye başkanlarımızın kuşçuluğa sahip çıkmasını istiyoruz. Şehitkamil Belediyesi bu alanda Türkiye’de bir ilki başlatmıştır. İnşallah biz kuşçular olarak kuşçuluğun başkentini Şehitkamil yapacağız. Seçim öncesinde verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz; kuşçularımızı farklı yerlere götürüyor, festivaller düzenliyoruz. Ben de aynı zamanda bir kuşçu ve belediye başkanı olarak, Şehitkamil’de kuşçuluğu geliştireceğimize söz vermiştik. Bu kültüre her zaman destek olmaya devam edeceğiz"

Festivale katılan kuşçular, etkinlik ve destek için Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a teşekkür etti.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

