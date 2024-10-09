Gaziantep'te 3 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te, göçmen kaçakçılığı iddiaları üzerine başlatılan yoğun bir operasyon sonucunda 3 kişi tutuklandı.

Jandarma Ekiplerinin İhtiyacı

İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, göçmen kaçakçılarına karşı etkili bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, A.G., H.B. ve M.K. isimli zanlılar, göçmenleri taşımakta kullandıkları araçla yakalandı.

Tutuklanma Süreci

Yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikteki ifadelerinin ardından tutuklama kararı verildi.

Bu tutuklamalar, bölgede göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen sıkı takip ve mücadele çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.