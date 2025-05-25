Gaziantep'te 3 Ton 570 Kilogram Sahte Deterjan Ele Ge geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen bir operasyonda, 3 ton 570 kilogram sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir adreste, piyasaya sürülmeye hazır sahte deterjan üretildiğini tespit etti. Şüpheli A.T.'ye ait iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda, 3 ton 570 kilogram satışa hazır sahte deterjan ile 4 bin sahte markalı ambalaj bulundu.

Ele geçirilen ürünler, halk sağlığını tehdit eden unsurlar olarak değerlendirildi ve gözaltına alınan şüpheli, jandarma tarafından ifade işlemleri için götürüldü.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 3 ton 570 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda sahte deterjanın yanı sıra 4 bin sahte markalı ambalaj ele geçirildi.