Gaziantep'te 6 Şubat Sonrası 2.825 Derslik Yapıldı; 2026'da 5.501'e Ulaşacak

Vali Kemal Çeber, 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören okulların yerine 2.825 derslik yapıldığını, 2026'da toplam 5.501 dersliğin eğitim-öğretime kazandırılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 20:37
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentte 105 okul ve 700 dersliğin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. O günden bu yana 2.825 derslik yapıldığını ve 57 dersliğin güçlendirilmesinin tamamlandığını aktardı.

Yapım ve güçlendirme çalışmaları sürüyor

Çeber, şu anda yeni yapımı devam eden 2.544 derslik ile güçlendirme çalışmaları devam eden 75 derslik bulunduğunu söyledi. Bu çalışmaların Eylül 2026 tarihine kadar tamamlanarak peyderpey hizmete alınacağı bildirildi.

Çeber'in açıklamasında, "2026'da toplam 5 bin 501 derslik eğitim-öğretime kazandırılmış olacak. Yani depremde kullanılamaz hale gelen derslik sayısının yaklaşık 8 katını eğitim-öğretime kazandırmış olacağız." ifadeleri yer aldı.

