Gaziantep'te 9 Metreden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kaza

Gaziantep'te yüksekten düşen bir işçi yaşamını yitirdi. 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada işçi olarak çalışan İsmail Yırtıcı (33), çatı temizliği için gelen temizlik şirketi görevlilerine alanı gösterdiği sırada dengesini kaybederek 9 metre yükseklikten düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yırtıcı, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı; burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yırtıcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.