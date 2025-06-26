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Gaziantep'te Anız Yakan Kişiye 47 Bin Lira Cezai İşlem

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde anız yakan kişiye 47 bin 320 lira idari para cezası verildi. Jandarma, orman yangınlarını önlemek için devriye geziyor.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 16:31
Gaziantep'te Anız Yakan Kişiye 47 Bin Lira Cezai İşlem

Gaziantep'te Anız Yangınına Geçit Yok

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, anız yakan bir kişiye 47 bin 320 lira idari para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınları ve anız yangınlarının önlenmesi amacıyla düzenledikleri devriye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Cezanın Nedeni ve Detaylar

Nurdağı ilçesi Kömürler Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, C.K. isimli şahsın 85 dönüm buğday bahçesindeki anızları yakarak yangına neden olduğu tespit edildi. Suçüstü yakalanan C.K.'ye 47 bin 320 lira idari para cezası kesilerek, bu tür olayların ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Jandarma, orman yangınlarının önüne geçmek için etkin mücadelesini sürdürüyor ve bu tür eylemlerin cezalandırılmasının önemini belirtiyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde anız yakan kişiye 47 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde anız yakan kişiye 47 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde anız yakan kişiye 47 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde anız yakan kişiye 47 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

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