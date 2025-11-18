Gaziantep'te Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı

İslahiye'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı; jandarma şüphelileri yakaladı, M.H.Y. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:41
Gaziantep'te Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri kısa sürede yakalayarak adli süreci başlattı.

Olayın Detayları

Olay, geçtiğimiz günlerde İslahiye İlçesi Elbistanhöyüğü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle S.P., F.P., Y.P., A.P. ve M.P. isimli şahıslar ile Y.Y., K.Y., M.H.Y. ve D.S. isimli şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında S.P. isimli şahıs yaralandı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gözaltı, Tutuklama ve Ele Geçirilenler

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili yürüttüğü çalışmada kavgaya karışan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.H.Y. tutuklandı; diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin şüphelilerin ev ve eklentilerinde yaptığı aramalarda, 3 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 126 adet av tüfeği fişeği, 48 adet tabanca mermisi ve 11 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GAZİANTEP'TE ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE HUSUMETLİSİNİ YARALAYAN ŞAHIS TUTUKLANDI

GAZİANTEP'TE ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE HUSUMETLİSİNİ YARALAYAN ŞAHIS TUTUKLANDI

GAZİANTEP'TE ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE HUSUMETLİSİNİ YARALAYAN ŞAHIS TUTUKLANDI

İLGİLİ HABERLER

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza
2
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
3
Konyaaltı Karavan Park: Yazın 8 Bin, Kışın da Doluluk Devam Ediyor
4
Göktaş: Engelli Hakları Eylem Planı ile Sosyal Devlet Vizyonunu Güçlendiriyoruz
5
Hacılar ile Hadii Kardeşliği Resmileşti: Kardeş Şehir Protokolü Süresiz Uzatıldı
6
Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul'da 27-30 Kasım 2025
7
Prematüre Bebeklerde 'Altın Saat' Hayat Kurtarıyor

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları