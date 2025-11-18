Gaziantep'te Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri kısa sürede yakalayarak adli süreci başlattı.

Olayın Detayları

Olay, geçtiğimiz günlerde İslahiye İlçesi Elbistanhöyüğü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle S.P., F.P., Y.P., A.P. ve M.P. isimli şahıslar ile Y.Y., K.Y., M.H.Y. ve D.S. isimli şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında S.P. isimli şahıs yaralandı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gözaltı, Tutuklama ve Ele Geçirilenler

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili yürüttüğü çalışmada kavgaya karışan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.H.Y. tutuklandı; diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin şüphelilerin ev ve eklentilerinde yaptığı aramalarda, 3 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 126 adet av tüfeği fişeği, 48 adet tabanca mermisi ve 11 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GAZİANTEP'TE ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE HUSUMETLİSİNİ YARALAYAN ŞAHIS TUTUKLANDI