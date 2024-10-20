Gaziantep'te Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

Gaziantep'te Üzücü Kaza

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bisiklet kullanan bir çocuğa otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, 75. Yıl Mahallesi'nde yaşanan trajik kazada, henüz plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil 8 yaşındaki Doğan D.'ye çarptı.

Acil Müdahale ve Soruşturma

Olayın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine, 112 Acil Servis ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, Doğan D.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Olayın ardından kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.