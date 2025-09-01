DOLAR
Gaziantep'te Bülbülzade Parkı'ndaki Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te 30 Ağustos'ta Bülbülzade Parkı'nda M.A'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 20:37
Gaziantep'te 30 Ağustos'ta meydana gelen silahlı saldırı sonrası yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili karar açıklandı.

Olay

Valilik açıklamasına göre, 30 Ağustos tarihinde Şahinbey ilçesi Bülbülzade Parkı'nda M.A'nın silahla öldürülmesiyle ilgili olarak polis ekipleri tarafından dün 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma ve Karar

Adliyede yürütülen işlemler sonucunda zanlılardan 4'ü "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor; yetkili makamlar tarafından yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda gelişmeler takip edilecek.

