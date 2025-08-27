DOLAR
41,04 0%
EURO
47,6 0,57%
ALTIN
4.462,72 0,23%
BITCOIN
4.567.673,65 0,04%

Gaziantep'te Cep Telefonu Satıcılarına Kaçakçılık Operasyonu

Gaziantep merkezinde cep telefonu satıcılarına yönelik kaçakçılık operasyonu sürüyor; Suburcu ve Karagöz caddelerinde 33 ekip, yaklaşık 100 personel görev aldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:23
Gaziantep'te Cep Telefonu Satıcılarına Kaçakçılık Operasyonu

Gaziantep'te cep telefonu satıcılarına kaçakçılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde geniş çaplı denetim

Gaziantep merkezinde, kentteki cep telefonu satıcılarına yönelik kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü.

Operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine SGK, maliye ve zabıta ekipleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında Suburcu ve Karagöz caddelerindeki bazı cep telefonu satışı yapılan işletmelerde arama yapıldı, iş yerlerinin maliye kayıtları ve ürünleri incelendi.

Aralarında iki gün önce silahlı kavganın yaşandığı telefon satıcısının da bulunduğu çok sayıda işletmenin belgeleri ve stokları kontrol edildi.

Olay yerine toplam 33 ekiple yaklaşık 100 personel sevk edildi. Operasyon şu anda sürüyor.

Gaziantep'te kent merkezindeki cep telefonu satıcılarına yönelik kaçakçılık operasyonu...

Gaziantep'te kent merkezindeki cep telefonu satıcılarına yönelik kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Gaziantep'te kent merkezindeki cep telefonu satıcılarına yönelik kaçakçılık operasyonu...

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı
2
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
3
Bangladeş Ankara Büyükelçisi Haq'tan Trabzon ziyareti
4
Şanlıurfa'da 12 Bin Öğretmen Açığı: Ferit Şenyaşar Uyardı
5
Gaziantep'te Cep Telefonu Satıcılarına Kaçakçılık Operasyonu
6
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
7
Fatih'te silahla yaralama: Zanlı T.T. yakalandı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi