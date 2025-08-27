Gaziantep'te cep telefonu satıcılarına kaçakçılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde geniş çaplı denetim

Gaziantep merkezinde, kentteki cep telefonu satıcılarına yönelik kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü.

Operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine SGK, maliye ve zabıta ekipleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında Suburcu ve Karagöz caddelerindeki bazı cep telefonu satışı yapılan işletmelerde arama yapıldı, iş yerlerinin maliye kayıtları ve ürünleri incelendi.

Aralarında iki gün önce silahlı kavganın yaşandığı telefon satıcısının da bulunduğu çok sayıda işletmenin belgeleri ve stokları kontrol edildi.

Olay yerine toplam 33 ekiple yaklaşık 100 personel sevk edildi. Operasyon şu anda sürüyor.

