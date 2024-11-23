Gaziantep'te Çocuklara Kötü Muamele İddiasında Gözaltı

Gaziantep'te Şok İddia: Çocuklara Kötü Muamele!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te kurum bakımında bulunan 2 çocuğa kötü muamele yapıldığı iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda bir bakım personeli gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan bu iddiaların dikkate alındığı belirtilerek, 4 yaşındaki iki çocuğun vücudunda çeşitli kızarıklıklar tespit edildiği ifade edildi. Olayla ilgili olarak 13 Kasım'da tutanak tutulduğu ve kamera kayıtlarının geriye dönük olarak incelendiği aktarıldı.

Çocukların sağlık kontrollerinin yapıldığı ve psikolojik görüşmeler sonucunda konunun detaylandırılması amacıyla İl Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Çocukların adli muayene için hastaneye götürüldüğü, dermatolojik muayenelerinin sonucunda yaraların travmaya bağlı veya dermatolojik bir rahatsızlıktan kaynaklı olabileceği bildirildi. Konunun aydınlatılması için adli tahkikatın gerektiği kaydedildi.

Soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan bakım personeli açığa alındı.

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