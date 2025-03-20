Gaziantep'te Depremzedelere 1,3 Milyar Lira Yerinde Dönüşüm Desteği

Gaziantep'te depremlerden etkilenenlere 1,3 milyar lira hibe ve kredi desteği sağlanarak yeni evlere kavuşmaları sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:42
Gaziantep'te Depremzedelere 1,3 Milyar Lira Yerinde Dönüşüm Desteği

Gaziantep, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedelerine Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamındaki desteklerini sürdürüyor. Şu ana kadar bu proje aracılığıyla toplam 1 milyar 344 milyon lira hibe ve kredi sağlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, afet sonrası evlerine dönüş yapmak isteyen depremzedeler için Yerinde Dönüşüm Projesini başlattı. Gaziantep’te bu proje için 12.719 kişi ön başvuruda bulundu. Başvuruları onaylanan 1.709 afetzede, inşaat ruhsatını alarak evlerini inşa etmeye başladı.

Destek Detayları ve Süreç

Hakan Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü, devam eden projeler hakkında bilgi vererek, ruhsat onaylama sürecinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti. Ruhsatını alan afetzedeler, ilk %10’luk ödeme alarak inşaata başlayacaklar. Bu aşamadan sonra, subasman, iskelet ve bitim aşamalarında ek ödemeler yapılacaktır.

Bakanlık ayrıca, yerinde dönüşüm yapmak isteyenlere 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve 40 bin lira zemin etüdü ve proje parası sunmaktadır. Şu ana kadar Gaziantep'te gerçekleştirilen bu projenin toplam maliyeti ise 1 milyar 344 milyon lira olarak belirlenmiştir.

Afetzedelerden Olumlu Geri Dönüşler

Depremzedelerden Zeliha Şenyer, Yerinde Dönüşüm Projesi sayesinde yeni evinde daha mutlu bir yaşam sürdüğünü ifade etti. Eski evlerinin hasar gördüğünü söyleyen Şenyer, "Muhtarımız aracılığıyla e-devlet üzerinden başvurduk ve 750 bin lira hibe desteği aldık. Evimiz birkaç ay içerisinde teslim edildi. Yeni evimiz eski evimizden çok daha iyi," dedi.

Şenyer ayrıca, "Önceden mutfak gibi temel ihtiyaçlarımızı dışarıda hallediyorduk. Şimdi her şey içeride. Emeği geçen herkese teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'te yaşayan afetzedelere...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'te yaşayan afetzedelere, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında şimdiye kadar 1 milyar 344 milyon lira hibe ve kredi desteği sağlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'te yaşayan afetzedelere...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'te yaşayan afetzedelere, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında şimdiye kadar 1 milyar 344 milyon lira hibe ve kredi desteği sağlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

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