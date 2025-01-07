Gaziantep'te Emekli Hizmetliye Duygulu Veda Töreni

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 62 yaşındaki emekli hizmetli Celal Kömür için görev yaptığı okulda anlamlı bir veda etkinliği düzenlendi. Pınarbaşı İlkokulu'nda gerçekleştirilen sürpriz program, Kömür'ün 35 yıllık hizmetini onurlandırmak amacıyla hazırlandı.

Okul Müdürü Mehmet Aydın, öğretmenler ve öğrenciler, Kömür'ü okulun koridorlarında ve merdivenlerinde alkışlarla karşıladı. 'Celal abi' sloganları eşliğinde yapılan uğurlamada, sevgi dolu bir atmosfer oluşturuldu.

Kömür, eğitim hayatına yaptığı katkılardan dolayı plaket ve çiçekle ödüllendirildi. Yapılan duygusal tören sırasında duygulanarak gözyaşlarına hâkim olamayan Kömür, öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu anlar, katılanlar için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yer etti.