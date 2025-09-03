DOLAR
Gaziantep'te Eşi Tarafından Vurulan Kadın Ağır Yaralandı

Şehitkamil Çıksorut Mahallesi'nde çıkan tartışmada silahla vurulan kadın ağır yaralandı; zanlı kaçtı, polis yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:45
Şehitkamil'de çıkan tartışma kanlı bitti

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Olay, Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan I.K. (41) ile eşi M.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından I.K., üzerinde taşıdığı tabancayla eşine ateş etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

