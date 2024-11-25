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Gaziantep'te Eşini Vuran Koca İntihar Girişiminde Bulundu

Gaziantep'te tartıştığı eşine ateş eden koca, intihar girişiminde bulundu. Olayda eş hayatını kaybetti, zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:50
Gaziantep'te Eşini Vuran Koca İntihar Girişiminde Bulundu

Gaziantep'te Korkunç Olay: Eşini Öldüren Koca İntihar Girişiminde Bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, M.T. (30) isimli bir koca, tartıştığı eşi Y.T.'ye (37) tabancayla ateş ederek onu öldürdü. Olay, Tatlıcak Mahallesi'ndeki evlerinde gerçekleşti.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından M.T., eşine ateş ettikten sonra dram dolu bir intihar girişiminde bulundu. Zanlı, bunu yaparken bileğini ve boğazını kesip yaralı bir şekilde aynı evde yaşayan babası ve erkek kardeşine de tabancayla ateş açtı. Neyse ki, baba ve kardeş olaydan yara almadan kurtulmayı başardılar.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde maalesef Y.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı durumda bulunan M.T. ise sağlık müdahalesinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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