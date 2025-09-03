DOLAR
Gaziantep'te 'Et Bankası' Mühürlendi: Tüketim Tarihi Geçmiş Et Satışı İddiası

Şahinbey'de 'Et Bankası' isimli kasap, tüketim tarihi geçmiş etleri gizli bölmede saklayıp sattığı gerekçesiyle kapatıldı, para cezası verildi ve savcılığa suç duyurusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 23:12
Gaziantep'te 'Et Bankası' Kasabı Mühürlendi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, tüketim tarihi geçmiş ürün sattığı iddia edilen iş yeri kapatılarak cezai işlem uygulandı.

Denetimi Mehmet Tahmazoğlu Duyurdu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekiplerin Şahinbey Zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte "et bankası" adlı iş yerini denetlediğini bildirdi.

Tahmazoğlu paylaşımında, "Temiz etleri çekiyormuş gibi yapıp çekmeden gizli bölmeye ayırıp, bozulmuş ve pis etleri makinede çekerek vatandaşımıza satan iş yeri belediyemiz tarafından kapatılmış, para cezası uygulanmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Halkın sağlığıyla oynanmasına, vicdansızlara asla ve asla izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Denetim Bulguları ve İşlemler

Paylaşılan görüntülerde zabıta ekiplerinin kıyma makinesini yan tarafa çektiğinde duvarda gizli bir bölme bulunduğu, kıyma makinesinin altına düzenek yapıldığı ve satışa uygun olmayan, tarihi geçmiş etler ile ürünlerin ele geçirildiği görülüyor.

İşletme hakkında kapatma ve para cezası uygulanırken, olayla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Gaziantep'te 'Et Bankası' Mühürlendi: Tüketim Tarihi Geçmiş Et Satışı İddiası
