Gaziantep’te FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
Gaziantep' te yapılan operasyon sonucunda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Operasyon Detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişileri yakalamak amacıyla geniş çaplı bir operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, gizlendiği yerde yakalandı.
Yakalama işleminin ardından, hükümlü gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.