DOLAR
39,76 0,15%
EURO
47,03 0,07%
ALTIN
4.272,27 0,1%
BITCOIN
4.340.341,96 -3,07%

Gaziantep'te FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep’te, FETÖ üyesi olduğu belirlenen firari hükümlü, 6 yıl 3 ay hapis cezası ile yakalandı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 17:07
Gaziantep'te FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep’te FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep' te yapılan operasyon sonucunda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişileri yakalamak amacıyla geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, gizlendiği yerde yakalandı.

Yakalama işleminin ardından, hükümlü gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3...

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
757 Yıllık El Yazması Kitap, Konya'ya İade Edildi
2
Siirt Çemikari Yaylası'nın Ulaşımı Yenileniyor
3
Tekirdağ'da Dokuz Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı, Söndürüldü
4
İBB'nin Maaş Promosyonu İhalesine Sendikalardan Sert Tepki
5
Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Kırgızistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Çolpon-Ata'da Bir Araya Geldi
7
DEM Parti'li Gergerlioğlu'ndan PKK'nın Silah Bırakma Kararına Yorum

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!