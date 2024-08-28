Gaziantep'te Fırat Nehri'nde Boğulma Olayı

Gaziantep'te Boğulma Vakası

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren bir kişi boğuldu.

Olayın Ayrıntıları

Olay, Saray Mahallesi civarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte suya giren Cengiz Kılınç, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredeki vatandaşların hemen yaptığı ihbar sonucunda, olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları

Nehirden çıkarılan Kılınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası, Kılınç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Nizip İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.